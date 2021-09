Monza: Allevi, Gran premio altro passo verso la normalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gran premio d'Italia di Formula 1 è pronto a ripartire dall'autodromo di Monza dal 10 al 12 settembre: un “bellissimo segnale di ripartenza verso una normalità che speriamo arrivi il prima possibile". Lo ha detto il sindaco di Monza Dario Allevi, a margine della conferenza stampa di presentazione dell'evento. “Lo scorso anno l'autodromo era rimasto chiuso al pubblico, ma oggi lo riapriamo anche se con numeri ridotti: ci saranno tanti tifosi provenienti dall'Olanda per tifare il loro beniamino Verstappen e anche eventi in città per far tornare indotto che l'anno scorso non c'è stato”, ha detto. Tutti elementi, ha continuato, che ci fanno “guardare con ottimismo al 2022 per quello che dovrà essere il Gp del centenario dell'autodromo". (Rem)