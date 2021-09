Monza: La Russa (Aci), restrizioni non hanno aiutato, ma con Gran Premio pronti a grande festa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La formula 1 è pronta a riprendere il campionato da Monza, dove oggi è stato presentato il gran premio d'Italia in conferenza stampa. Un'edizione particolare dopo lo svolgimento a porte chiuse dello scorso anno: "Questo è stato un anno complicato – ha spiegato Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano a margine della conferenza – ma sicuramente meglio di quello scorso in cui non avevamo il pubblico sugli spalti. Sarà un weekend all'insegna dello sport e del motorsport, ci avviciniamo ai 100 anni dell'autodromo di Monza e speriamo che quella dell'anno prossimo sarà una grandissima festa". "Le restrizioni non hanno aiutato, ma l'autodromo ha potuto contare in questi giorni sul lavoro costante di moltissime persone che non si sono fermate mai", ha sottolineato La Russa. (Rem)