Afghanistan: Alfieri (Pd), serve una coraggiosa agenda politica europea

- "Non sarà facile il prossimo G20 straordinario sull'Afghanistan, ma l'Italia deve fare la sua parte per trovare un accordo. Perchè se è vero che dobbiamo essere orgogliosi di essere il Paese che ha consentito a Herat di avere il più alto tasso di alfabetizzazione tra le bambine afgane e di questo vanno ringraziate le nostre forze armate, oltre ad aver portato via 5mila persone, è altresì reale che moltissime altre sono rimaste lì e hanno bisogno del nostro aiuto". Lo ha detto il senatore Alessandro Aflieri, capogruppo Pd in commissioni esteri, intervenendo in aula sull'informativa dei ministri degli Esteri e della Difesa. "L'autonomia strategica europea non può essere un dossier che apriamo a fasi alterne - ha aggiunto - serve un'agenda politica europea condivisa, senza la quale non ci può essere una difesa comune. Su questo bisogna essere pronti ad andare avanti con chi ci sta, sfatando il tabù dell’Europa a 27 su tutto". "Dobbiamo chiederci - ha concluso Alfieri - fino a che punto siamo disposti a metterci in gioco per i valori dei diritti umani. Serve consapevolezza: se vogliamo essere protagonisti nel mediterraneo e nello scenario mediorientale dobbiamo farci carico della stabilità internazionale secondo i valori che più di 70 anni fa hanno portato alla nascita dell'Alleanza atlantica. Questa è la nostra missione, dobbiamo parlare il linguaggio della verità". (com)