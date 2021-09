Covid: Temussi (Ats), Sardegna si farà trovare pronta per la terza dose di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna si farà trovare pronta per la somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid. Lo assicura il commissario straordinario di Ats Sardegna. "Entro metà settembre gli hub vaccinali della Sardegna saranno pronti – dichiara Temussi - la nostra idea è che vengano utilizzati gli ambulatori e i medici di famiglia". Per la terza dose di vaccino manca ancora l'ok di Ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e Comitato tecnico scientifico ma dopo il pronunciamento favorevole del premier Mario Draghi, la strada sembra spianata.Ad essere interessati in prima battuta, conferma Temussi, "saranno i pazienti fragili e gli operatori sanitari". Quanto a quest'ultima categoria, il commissario straordinario di Ats, spiega che molti di coloro sono stati sospesi per non essersi vaccinati, "hanno già proceduto a effettuare la prima dose. Per rientrare in servizio sarà indispensabile aver completato il ciclo vaccinale". (Rsc)