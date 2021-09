Afghanistan: Cafiero De Raho, nostro sistema antiterrorismo è forte garanzia che consente adeguati controlli su migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna sgomberare il campo da chi ha sollevato preoccupazioni per le persone che dall’Afghanistan arriveranno in Europa o negli Stati Uniti in quanto collaboratori delle forze occidentali durante i venti anni nel Paese. Lo ha dichiarato il Procuratore Nazionale Antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero De Raho nell’intervista al podcast “Quarto potere” (Storielibere.fm) a cura di Massimiliano Coccia. "Si è arrivati persino ad avanzare timori riguardo questi soggetti, ma sono infondati, perché queste persone vengono trasferite sulla base di elenchi precisi e con ragioni di carattere umanitario, per garantire loro protezione. Bisogna quindi escludere a riguardo - ha spiegato - qualsiasi rischio o qualsiasi preoccupazione. Vi è invece un altro genere di preoccupazione, che riguarda i migranti, categoria tra cui rientrano ovviamente anche gli afghani. Si tratta di persone che cercano migliori condizioni di vita. Nei loro confronti, come verso tutti i migranti che si affacciano ai nostri confini, vengono effettuati controlli mirati a escludere l’ingresso di soggetti sospettati di terrorismo o pericolosi. Si tratta di controlli di primo e secondo livello, molto approfonditi, che lavorano su diverse banche dati, che includono anche rilevamenti biometrici e che si fondano su database italiani ed europei, in sinergia con l’Interpol”. (segue) (Com)