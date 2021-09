Afghanistan: Cafiero De Raho, nostro sistema antiterrorismo è forte garanzia che consente adeguati controlli su migranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel momento in cui un migrante entra nel nostro Paese - ha aggiunto - è sottoposto a controlli importanti. Ci sono poi i controlli di secondo livello, che attengono alla banca dati Europol che include i soggetti sospettati di terrorismo. Ci sono inoltre dati ulteriori che provengono poi da accordi con i Paesi balcanici, grazie da apposite convenzioni stipulate. Sono quindi numerose le informazioni e le conoscenze di cui disponiamo. Il combinato disposto di questi elementi consente uno screening di grandissimo rilievo. Tutto ciò comunque attenua il rischio, ma non lo esclude completamente. Ci sono per questo anche le azioni antiterrorismo della Polizia di Stato, in coordinamento con i due ambiti dei Servizi, che trattano nominativi sulla base dei quali vengono sviluppate apposite attività investigative anche, tenendo conto delle segnalazioni provenienti da altri Paesi. Tutto ciò ha consentito fino a oggi di portare avanti sul territorio nazionale un monitoraggio di enorme importanza comprese le moschee, gli istituti di pena e i luoghi a rischio radicalizzazione”, ha concluso. (Com)