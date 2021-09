Imprese: Ad Lufthansa Spohr, irrealistico rimborso aiuti di Stato prima di elezioni Bundestag

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È irrealistico pensare che il gruppo tedesco Lufthansa possa rimborsare gli aiuti di Stato, ottenuti per evitare il fallimento durante la crisi del coronavirus, prima delle elezioni del Bundestag del 26 settembre. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato Carsten Spohr, secondo cui tale possibilità “è da cancellare”. L'Ad ha aggiunto che intende chiarire la questione con l'attuale governo federale, ancora in carica dopo il voto in attesa della formazione del prossimo esecutivo. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, a giugno scorso, Spohr aveva comunicato che Lufthansa avrebbe rimborsato i sussidi pubblici prima delle elezioni del Bundestagt. A oggi, il gruppo ha restituito un prestito dell'Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw), banca statale della Germania. Al fine di rimborsare i contributi del Fondo per la stabilizzazione dell'economia (Wsf), Lufthansa necessita di un aumento di capitale, che potrebbe ammontare a 3-4 miliardi di euro. Soltanto nel secondo trimestre del 2021, l'azienda ha ottenuto altri 1,5 miliardi di euro dal Wsf e, in totale, ha utilizzato aiuti di Stato per 4 miliardi di euro. Con la Germania, hanno partecipato al salvataggio di Lufthansa Austria, Svizzera e Belgio. Con riferimento alle conseguenze della pandemia di Covid-19 per le compagnie aeree, Spohr ha commentato: “Non sono in grado di dire se la crisi sarà passata per il 2024-2025”. (Geb)