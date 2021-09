Decreto Green pass: Fiano (Pd), Lega indebolisce governo con grave atto politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'astensione della Lega sull'emendamento di Fd'I che mirava a sopprimere l'artico 3 del decreto sul green pass è un atto politico di estrema gravità. Un partito che si pronuncia in modo diverso a seconda delle circostanze in cui si trova a dare il proprio voto per tenere sempre il piede in due staffe non è certo un partito affidabile per il governo del Paese". Lo dichiara il deputato democratico Emanuele Fiano, della presidenza del gruppo. "Per non parlare della grave scorrettezza istituzionale e della irresponsabilità di indebolire il presidente Draghi e l'esecutivo di cui fa parte in un momento così delicato per la vita dei tutti gli italiani - aggiunge -. Escano, i leghisti, dalla ormai insopportabile ambiguità e dicano da quale parte vogliono stare". (com)