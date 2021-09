Pavia: scontro tra auto e pulmino, due feriti in codice rosso e uno in giallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’auto e un pulmino si sono scontrati sulla Sp 201 a Canneto Pavese, in provincia di Pavia. Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone, soccorse dal personale del 118 che è intervenuto sul posto con un elicottero, due automediche e due ambulanze. Il conducente del bus, un uomo di 52 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano con traumi all’addome e al bacino, così come il passeggero dell’auto, che al momento si trova all’ospedale San Matteo di Pavia con un trauma cranico, uno toracico e lesioni a un braccio e a una gamba. La conducente dell’auto, una donna di 21 anni, è stata portata anche lei al San Matteo in codice giallo, con un trauma al bacino e uno a una gamba. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. (Rem)