Vaccino: Allevi, a Monza raggiunta immunità di gregge

- Il nostro territorio ha dimostrato ancora una volta di saper lavorare in squadra su ogni questione: uno spirito che rappresenta l'elemento “caratterizzante di Monza e Brianza e che funziona”. Lo ha detto il sindaco di Monza, Dario Allevi, a margine della conferenza stampa di presentazione del Gran premio d'Italia di Formula 1, ricordando che gli ambienti del circuito hanno ospitato negli scorsi mesi diverse strutture per la vaccinazione anti Covid. “E così è stato anche per la campagna vaccinale, con l'autodromo che si è messo subito a disposizione come area per le linee vaccinali: questo ci ha consentito di avere anche in città diversi punti che hanno contribuito alle percentuali di adesione che hanno raggiunto quasi il 90 per cento”, ha detto, aggiungendo che a Monza è stata raggiunta l'immunità di gregge. (Rem)