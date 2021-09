Libia: premier Dabaiba ritarda, presidente parlamento rinvia sessione a domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia, Aguila Saleh, ha rinviato a domani l’interrogazione parlamentare ai membri del Governo unità nazionale (Gun), perché quest’ultima sarebbe giunta in ritardo a Tobruk, la città orientale che ospita il parlamento. Il premier Abdulhamid Dabaiba si è recato in Cirenaica nel primo pomeriggio per rispondere alle domande dei deputati della Camera dei rappresentanti. L’interrogazione era prevista per la scorsa settimana, ma è stata rimandata a seguito della visita di Dabaiba in Giordania. La sessione era stata convocata sulla base di una richiesta di undici deputati, la maggior parte dei quali vicini al generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica che non riconosce il Gun. La decisione di Saleh sembrerebbe una ripicca per il ritardo di Dabaiba, e si inserisce in una lunga serie di screzi e polemiche tra il foro legislativo e l’organo esecutivo libico. (segue) (Lit)