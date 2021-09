Libia: premier Dabaiba ritarda, presidente parlamento rinvia sessione a domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 27 agosto, il capo dell’esecutivo ad interim aveva pubblicamente accusato in un discorso alla nazione il parlamento di ostacolare il lavoro del governo, ritardando l’approvazione del bilancio generale dello Stato per il 2021. Il presidente del parlamento, Aguila Saleh, da parte sua, aveva minacciato che i deputati avrebbero riturato la fiducia al Gun se il premier Dabaiba non avesse risposto alle domande dei parlamentari. Vale la pena ricordare che l’esecutivo guidato da Dabaiba, politico e imprenditore di Misurata nominato a sorpresa dal Foro di dialogo politico (Lpdf, organismo di 74 membri patrocinato dall’Onu), ottenne lo scorso marzo la fiducia del parlamento riunito per l’occasione a Sirte con ben 132 voti a favore. Il parlamento eletto nel 2014 vanta in teoria 200 seggi, ma decine di deputati hanno rinunciato all’incarico nel corso degli ultimi sette anni per cui non è possibile determinare con esattezza la maggioranza. (segue) (Lit)