Libia: premier Dabaiba ritarda, presidente parlamento rinvia sessione a domani (3)

- L’ultima volta che Dabaiba è stato a Tobruk, l’aereo del primo ministro era stato lasciato al buio totale poco prima della partenza dall’aeroporto locale, dove il capo del governo si era recato per partecipare di persona all’ennesima, inconcludente, sessione della Camera dei rappresentanti sull’approvazione del primo bilancio unitario del Paese dal 2014 a questa parte. Ignoti avevano tolto l’elettricità alla pista dell’aeroporto nel momento in cui il velivolo doveva decollare. Un gruppo di auto aveva illuminato la pista per consentire all’aereo di lasciare Tobruk. E’ singolare che un episodio del genere abbia coinvolto proprio Dabaiba, che ha promesso a più riprese di risolvere il problema dei blackout elettrici entro l’estate. Lo scorso aprile, il premier aveva denunciato dei “sabotaggi” da parte di uomini armati sconosciuti contro le linee di trasmissione di energia nella centrale elettrica di Khmos, causando interruzioni di corrente su larga scala nella regione occidentale. Nel discorso alla nazione di fine agosto, Dabaiba ha addossato la responsabilità della mancata risoluzione della crisi al parlamento. (Lit)