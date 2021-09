Kazakhstan: consigliere finanziario Nur-Sultan a "Nova", priorità alle infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti infrastrutturali in Kazakhstan sono percepiti come prioritari, in primo luogo in vista degli obiettivi strategici del governo, che punta a valorizzare il Paese come territorio di transito delle nuove direttrici logistiche globali. Ne ha parlato a “Nova” Baurzhan Bektemirov, capo economista dell'Agenzia di consulenza dell'amministrazione della capitale kazakha (Aifc), organismo responsabile della strategia di sviluppo finanziario di Nur-Sultan. “Per noi il settore delle infrastrutture per noi è importantissimo. Abbiamo fatto molto negli ultimi 20 anni, ma il Paese è molto esteso. E poi facciamo parte dell’iniziativa della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) tra la Cina e l’Europa. Vogliamo svolgere un ruolo in questo progetto ed abbiamo bisogno di infrastrutture, ponti, ferrovie. Ci sono margini per lavorare con le aziende italiane, così come con tutte quelle europee. Ci serviranno anche per lo sviluppo turistico”, ha affermato l'economista. (segue) (Rum)