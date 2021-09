Kazakhstan: consigliere finanziario Nur-Sultan a "Nova", priorità alle infrastrutture (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il settore del turismo in Kazakhstan non è molto sviluppato: nonostante le bellissime risorse naturali, mancano le infrastrutture. Sulla gestione c'è da apprendere da voi italiani, così come dagli europei in generale, ma anche da realtà come Singapore e Dubai”, ha aggiunto Bektemirov. Nei rapporti con l'Italia, segnatamente con la nostra comunità imprenditoriale, la prassi dei contatti tra le imprese è ancora in via di sviluppo, nonostante gli sforzi dei capi delle rappresentanze diplomatiche che si sono avvicendate negli anni. “L'anno scorso abbiamo tenuto un business forum italo-kazakho, con la presenza di leader aziendali e dirigenti ministeriali. Quest'anno si è svolto online. Anche in seguito all'Expo ci sono state delegazioni italiane. Lavoriamo molto bene con l'ambasciata”, ha osservato l'economista, secondo cui si dovrebbe ora lavorare sui “follow-up” in particolare per la localizzazione della produzione in Kazakhstan. (Rum)