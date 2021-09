Governo: Meloni, gravissima trattativa Stato-rave, Lamorgese lasci Viminale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gravissima la trattativa Stato-rave illegale scoperchiata dal quotidiano 'La Verità'. Mentre il governo limita le libertà costituzionali di cittadini imprese e famiglie, consente a migliaia di sballati di tutta Europa di trasformare una parte di Italia in una zona franca dove tutto è concesso. Dove si consentono spaccio di droga, risse, inquinamento ambientale, stupri, causando anche la morte di una persona. Una situazione inaccettabile che in condizioni normali porterebbe alle dimissioni non solo del ministro dell'Interno, ma che farebbe traballare l'intero governo". Lo dichiara in una nota la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Da troppo tempo invece i governi si comportano come dei regimi autoritari ai quali tutto è concesso anche lo scempio al quale abbiamo assistito con il rave. Penso che la Lamorgese non possa rimanere un minuto in più a capo del Viminale", conclude.(Com)