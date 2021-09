Sicurezza: Bernini, solidarietà a operatori sanitari aggrediti a Imola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia piena solidarietà agli operatori sanitari che, nelle ultime settimane, sono stati insultati e offesi da parte di chi, pur non avendo il Green pass, pretendeva di accedere alle strutture sanitarie. Bene ha fatto l’Ausl di Imola a ribadire la linea della tolleranza zero: il mio auspicio è che vengano messe in campo tutte le misure necessarie per azzerare questi episodi e per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. "Più volte - aggiunge - ho ribadito come il vaccino resti l’unica via per sconfiggere questo nemico tanto invisibile quanto insidioso e, tuttavia, si è comunque lasciata libera scelta sulla decisione di vaccinarsi o meno. Certamente, e per ovvi motivi, il Green pass resta uno strumento efficace per prevenire la diffusione del contagio e ciò vale a maggior ragione nelle strutture sanitarie che accolgono un’utenza fragile che va protetta e per le quali l’obbligo del Green pass è assolutamente necessario. Sono vicina agli operatori, ai medici, a tutti coloro che, oltre al lavoro delicato che svolgono quotidianamente, sono chiamati a fronteggiare anche situazioni spesso non facilmente gestibili. A loro il mio più grande e sentito grazie". (com)