Roma: Bonafoni (CZ), interventi per 30 milioni di euro in municipio V con impegno Regione Lazio

- "La Regione Lazio, con il progetto 'Missione Periferie', realizzerà nel municipio V di Roma Capitale interventi per un totale di 30 milioni di euro con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone e riqualificare i quartieri". Così in una nota la capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio Marta Bonafoni. "Attraverso queste risorse sarà possibile risanare aree verdi, piantare nuovi alberi e creare nuove aree gioco, sportive, ma anche assegnare locali a canoni agevolati a realtà associative del nostro territorio ed artigiani. Ulteriori interventi saranno destinati al completamento delle opere pubbliche ed alla riduzione del divario digitale per quelle zone che ancora oggi hanno difficoltà nell'utilizzo degli strumenti digitali", prosegue Mauro Caliste, candidato del centrosinistra alla presidenza del municipio V. "Questo ennesimo impegno della Regione Lazio per le periferie conferma che governare bene è possibile. Le ulteriori risorse che arriveranno dall'Unione europea per la Capitale - grazie al lavoro dei mesi scorsi di Roberto Gualtieri al governo - oltre a rappresentare una opportunità unica, implicano la necessità di una squadra di Governo al Campidoglio e nei territori all'altezza della sfida", conclude Bonafoni. (Com)