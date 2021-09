Afghanistan: De Petris (Leu), Ue si muova in maniera condivisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo italiano ha fatto benissimo a spingere perché sia il G20 a occuparsi della situazione in Afghanistan. Non c'è altra possibilità, infatti, per affrontare un quadro che desta enormi preoccupazioni. Preoccupazioni per la popolazione civile, perché quella che si profila è una vera catastrofe umanitaria. Preoccupazione per i diritti umani, soprattutto delle donne. Dobbiamo dar seguito concreto alle parole e agli appelli pronunciati subito dopo la conquista talebana di Kabul. Dobbiamo sostenere strenuamente ed essere a fianco delle donne afghane che si battono con enorme coraggio, non abbandonarle come abbiamo fatto con le donne curde" afferma la capogruppo di Leu al Senato Loredana De Petris nel corso del dibattito a palazzo Madama sull'Afghanistan. "La gestione dei rifugiati - prosegue la presidente De Petris - dovrà essere affrontata con massima serietà e preparazione. Per questo dobbiamo decidere subito come muoverci e dobbiamo capire come si muoverà l'Europa. L'Unione deve affrontare il problema dei rifugiati in maniera condivisa ma da questo punto di vista i risultati delle prime riunioni dei ministri degli esteri dei vari Paesi non sono stati rassicuranti. E' invece ora che la Ue si doti finalmente una politica estera comune, non solo per quanto riguarda gli interessi economici ma anche la sulla difesa dei diritti. Per questo si deve mettere in campo subito una struttura di monitoraggio fortissima in Afghanistan e, per quanto riguarda le politiche di accoglienza e di diritto di asilo dei rifugiati, credo che debbano essere immediatamente attivate tutte le nostre strutture consolari che possono oggi svolgere un ruolo davvero essenziale". (com)