Sardegna: l'89,4 per cento del personale scolastico nell'Isola è vaccinato

- L'89,4 per cento del personale scolastico sardo ha ricevuto la prima dose di vaccino. Il dato è emerso oggi in Consiglio Regionale nel corso del question time. In particolare, si sono sottoposti alla prima somministrazione il 93,2 per cento dei dirigenti scolastici, il 90,5 per cento dei prof, il 90,7 per cento dei non docenti, l'86,3 per cento dei supplenti, l'85,5 per cento dei docenti universitari, l'84,8 per cento dei docenti di alta formazione e l'86,1 per cento dei docenti nelle paritarie. L'assessore alla Pubblica Istruzione, Andrea Biancareddu, rispondendo all'interrogazione presentata dal consigliere Piero Comandini (Pd), ha spiegato che si tratta di un "dato incoraggiante ma è chiaro che se di 537 dirigenti scolastici il 93,2 per cento risulta vaccinato, questo significa che in 18 non hanno fatto il vaccino, e questo non va bene. Si tratta di casi che andranno monitorati perché è grave che un dirigente scolastico non abbia il Green pass. Pur senza l'obbligo, risulta vaccinato il 69 per cento degli alunni, trend che fa ben sperare per il raggiungimento dell'immunità di gregge". (segue) (Rsc)