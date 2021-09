Sanità: assessore Lazio, livelli assistenza regione prima volta a 203 punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per la prima volta il Lazio supera i 200 punti (esattamente 203) nella erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) un risultato importante che dimostra come l'azione di risanamento della spesa sanitaria è stata accompagnata anche da un costante e progressivo miglioramento della qualità dell'assistenza". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Eravamo una Regione caratterizzata da un alto disavanzo e da una bassa qualità dei servizi - aggiunge l'assessore -. Oggi possiamo dire che a fronte di un equilibrio della spesa sanitaria vi è un netto miglioramento dei livelli di assistenza".(Com)