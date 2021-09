Speciale energia: Nord Macedonia, secondo trimestre 2021, crescita Pil del 13,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Macedonia del Nord ha registrato una crescita del 13,1 per cento nel secondo trimestre del 2021, a seguito della contrazione dell'1,9 per cento nel primo trimestre dell'anno. E' quanto emerge dai dati diffusi dall'Istituto nazionale di statistica di Skopje. La crescita record nel secondo trimestre del 2021 avviene dopo che nello stesso periodo dello scorso anni c'era stato un calo del 12,7 per cento a causa delle stringenti restrizioni per contenere la diffusione del Covid-19. La crescita è stata guidata soprattutto dai settori della vendita al dettaglio, dei trasporti, minerario, manifatturiero e dell'energia. Anche il settore Ict macedone ha registrato una crescita significativa al 5,7 per cento. (Seb)