Sicurezza: Aimi (FI), bene sperimentazione laccio immobilizzatore

- "La polizia locale di Genova sperimenterà il bolawrap, il laccio immobilizzatore già in uso negli Stati Uniti. Sarà il primo comando in Italia a testare questo importante dispositivo di difesa. Una decisione saggia e lungimirante che va nella direzione di proteggere gli agenti, anche alla luce delle aumentate aggressioni ai loro danni". Lo dichiara il senatore Enrico Aimi, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari esteri. "Avevo presentato un'interrogazione in tal senso al Ministro dell'Interno agli inizi di marzo. Ora auspico che questo dispositivo venga messo a disposizione di tutte le forze di polizia che, sempre più spesso, devono fronteggiare criminali incalliti, recidivi, persone che non hanno nulla da perdere e che, anche a causa della nostra giustizia ballerina entrano ed escono dal carcere vivendo nella pressoché totale impunità. E’ doveroso fornire agli agenti tutti i mezzi più idonei per difendersi e proteggersi - aggiunge -. Mi auguro che il Ministro dell’Interno sia attento e vigile alla sperimentazione di cui il Comune di Genova si sta facendo promotore, affinché possa essere prestissimo estesa alle altre forze di polizia".(com)