Sicurezza: Rattà (capo Mobile Roma), lotta a ramificazioni 'ndrangheta ma anche mafie autoctone

- "La nostra attenzione sarà diretta al contrasto non solo delle ramificazioni della 'ndrangheta ma anche alle mafie autoctone di Roma e provincia". Lo ha detto il nuovo capo della Squadra mobile di Roma, Francesco Rattà, durante la conferenza stampa di presentazione in Questura, in via di San Vitale a Roma, alla presenza del Questore Mario Della Cioppa. "Il mio impegno sarà diretto anche al contrasto dei reati predatori, nel quadro di un disegno strategico voluto dal questore di Roma in sinergia con tutte le componenti della questura", ha aggiunto il neo capo della mobile, precisando che le priorità "di una realtà complessa come quella di Roma sono tante, ma ci sono due grandi settori: da una parte il contrasto alla criminalità organizzata e dall'altra il contrasto alla criminilità diffusa, predatoria e reati comuni come la violenza di genere, sessuale e domestica". (segue) (Rer)