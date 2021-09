Sicurezza: Rattà (capo Mobile Roma), lotta a ramificazioni 'ndrangheta ma anche mafie autoctone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rattà ha poi raccontato che "durante la pandemia in Calabria sembrava che per il crimine comune tutto fosse fermo, ma in realtà sono aumentati i reati di maltrattamenti in famiglia in quel periodo - ha spiegato il nuovo capo della mobile di Roma -. Invece la criminalità organizzata non si è mai fermata, pensiamo al traffico di droga che è continuato in pieno lockdown. Anche qui a Roma siamo pronti a intervenire". Infine, interpellato dai giornalisti, Rattà ha spiegato che è "il terzo dirigente della Squadra mobile di Roma a provenire dalla Calabria dopo il dottor Cortese e Silipo, non credo sia questo il motivo per cui sono qui. Abbiamo accumulato esperienza". (Rer)