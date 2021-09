Scuola: Carbonaro (M5s), governo si impegni per superare sovraffollamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante le audizioni in commissione, il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha parlato della necessità di intervenire con azioni mirate sul sovraffollamento delle classi, "fenomeno che abbassa drasticamente la qualità dell'apprendimento e che è diventato ancor più problematico durante la pandemia, in quanto incompatibile con l'esigenza di garantire il distanziamento. L'abolizione delle cosiddette 'classi pollaio' è una battaglia che il Movimento cinque stelle ha da sempre particolarmente a cuore e dal governo ci aspettiamo il massimo impegno per superare una volta per tutte questa criticità che affligge la scuola italiana, già a partire dalla prossima legge di Bilancio". Lo dichiara in una nota Alessandra Carbonaro, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Cultura a Montecitorio. (Com)