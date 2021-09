Trasporti: Di Pillo, inaccettabile fermate Roma Lido chiuse, assessore Lazio "chieda ad Atac"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Botta e risposta in piena campagna elettorale sulla questione trasporti a Ostia: ad accendere le polemiche la presidente uscente del X municipio di Roma, Giuliana di Pillo, che in un post su Facebook ha annunciato di aver scritto al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti "perché la soppressione di ben tre fermate della Roma Lido - Stella Polare, Castel Fusano e Cristoforo Colombo - è inaccettabile. Un grave danno per il nostro territorio". Per Di Pillo "Alla Regione Lazio non è bastato aver creato gli annosi problemi sui rifiuti, ora si dimentica di fare le manutenzioni e revisioni dei treni, loro specifica competenza e non del Comune. Zingaretti, dal 2016, ha ricevuto ben 180 milioni dal Ministero dei Trasporti: un finanziamento che ha iniziato a spendere solo recentemente. Ci sono cose che deve spiegare ai cittadini del Municipio X, soprattutto il perché degli enormi ritardi". A rispondere l’assessore regionale a Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità, Mauro Alessandri: “La Presidente del Municipio X fa bene a dichiarare inaccettabile la soppressione delle fermate della Roma – Lido", scrive in una nota "bisognerebbe, però, che ne chiedesse conto ad Atac, così come sta formalmente facendo la Regione Lazio, poiché è utile ricordare che è stata l’Azienda Capitolina a non ottemperare alle prescrizioni dettate da Ansfisa e che tale negligenza ha portato allo stop forzato di ben quattro convogli MA200.” (segue) (Rer)