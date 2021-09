Trasporti: Di Pillo, inaccettabile fermate Roma Lido chiuse, assessore Lazio "chieda ad Atac" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Regione Lazio – aggiunge l’assessore Alessandri - ha sempre ottemperato ai suoi obblighi contrattuali nei confronti di Atac, ci saremmo aspettati che lo stesso facesse l’Azienda a cui per legge e per contratto viene demandata la revisione dei propri convogli. In ultimo ricordiamo che tale mancanza non è certamente legata a mancati trasferimenti finanziari da parte della Regione Lazio poiché questi non sono mai stati richiesti da Atac”. E infine, in merito ai 180 milioni citati dalla presidente, l’assessore Alessandri conclude affermando: “Si informa che sulla stessa linea sono già stati impegnati integralmente: 45,5 milioni per l’acquisto dei nuovi treni, la cui gara è già stata affidata; 13,5 milioni per la manutenzione straordinaria iniziata la scorsa settimana con il primo treno; 40 milioni per il nuovo deposito di Ostia; 77 milioni per l’ammodernamento completo della linea da parte di Rfi (inizio lavori da febbraio 2022); 4 milioni per i sistemi di comunicazione terra-treno (lavori già avviati)”. (Rer)