Decreto Green pass: Sapia (Ac), ricatto subdolo, governo induce vaccinazione ma scarica responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci si può nascondere dietro ad un dito: con il decreto Green pass, il governo e la sua maggioranza proseguono nel ricatto. Lo afferma Francesco Sapia, deputato de L'Alternativa C'è intervenendo nell'aula di Montecitorio durante la discussione generale sul decreto Green Pass. "Lo dico da vaccinato, quindi non posso essere accusato di essere un No Vax. Questo ricatto è subdolo: state spingendo le persone a vaccinarsi e scaricate su di loro ogni responsabilità. Nel frattempo, sono di fatto sospese le prime libertà costituzionali, perché chi non ha il cosiddetto Green pass è bloccato: non può circolare liberamente e non è uguale ai possessori del certificato verde, che sa tanto di tessera d'altri tempi. La Costituzione – prosegue Sapia - prevede che la salute sia tutelata come diritto fondamentale e che nessuno possa essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge. In pratica, il governo non si assume la responsabilità di imporre per legge l'obbligo vaccinale. Questa scelta scellerata ha una sola ragione. Al netto della memoria piuttosto debole del senatore Matteo Salvini, l'articolo 1 della Legge 210 del 1992, stabilisce l'indennizzo di Stato per chi sia stato danneggiato da vaccinazioni obbligatorie. La verità – conclude Sapia - è che il governo teme l'esplosione delle richieste di indennizzo, perché con un elevato numero vaccinazioni è ben probabile un alto numero di azioni volte a ottenere l'indennizzo dello Stato. Alla fine è, come sempre, una questione di soldi. A questo si riduce tutta la pantomima sul Green pass. Non potete pretendere la comprensione e la fiducia del popolo italiano, se continuerete a nascondere questa verità così vera, che nessuno può più coprire con il teatro politico dell'assurdo".(Com)