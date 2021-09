Panama: autorità accusano Colombia di non rispettare accordi su stretta a flussi migratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità migratorie di Panama hanno accusato la Colombia di non rispettare gli accordi presi per limitare l’afflusso di migranti verso il Paese dell’America centrale. A seguito di una riunione straordinaria tenuta a Panama l’11 agosto, cui hanno partecipato rappresentanti di Brasile, Cile, Colombia, Ecuador e Costa Rica, i governi di Panama e Colombia hanno concordato l'istituzione di un piano di contingentamento che consenta l'attraversamento giornaliero di gruppi di migranti composti al massimo da 650 persone, fino alla fine di agosto, e di non più di 500 nel mese di settembre. “Non si sta rispettando l’accordo e in questo momento abbiamo 6.500 persone in più di quelle che dovremmo avere se l’accordo fosse stato rispettato”, ha detto la direttrice del Servizio nazionale della migrazione di Panama (Snm), Samira Gozaine, parlando alla stampa. (segue) (Mec)