Panama: autorità accusano Colombia di non rispettare accordi su stretta a flussi migratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La funzionaria ha aggiunto che venerdì prossimo, in un riunione straordinaria, “notificheremo agli omologhi colombiani e al ministero degli Esteri di Bogotà che gli accordi non si stanno rispettando e verificheremo cosa accade in modo che riescano a fare ciò che hanno promesso", ha detto Gozaine. Lo scorso 26 agosto el autorità migratorie di Panama segnalavano che nella provincia panamense di Darien arrivavano giornalmente tra "800 e 900" migranti, rispetto ai 650 concordati con le autorità colombiane per il mese di agosto. Secondo stime del ministero della Sicurezza panamense quest’anno un numero record di 70 mila migranti ha attraversato il Paese nel tentativo di raggiungere gli Stati Uniti. (segue) (Mec)