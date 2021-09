Panama: autorità accusano Colombia di non rispettare accordi su stretta a flussi migratori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A inizio settembre, con l'obiettivo di contingentare i flussi, la ministra degli Esteri della Colombia, Marta Lucia Ramirez, ha annunciato la creazione di un gruppo di élite di coordinamento per combattere il traffico e la tratta di esseri umani. “Chiediamo ai paesi della regione di lavorare in modo articolato con il ministero dell’Interno della Colombia e le autorità internazionali che consentono di combattere queste reti criminali”, ha scritto la ministra sul suo account Twitter. La zona di confine tra Colombia e Panama ha registrato un aumento dei migranti in transito, a causa soprattutto degli arrivi in crescita dalla vicina Haiti. Particolarmente interessato dal flusso è stato il municipio colombiano di Necoclí, nel dipartimento di Antioquia, dove secondo l'agenzia Migracion Colombia, arrivano ogni giorno circa 800 stranieri, in larga parte haitiani. (Mec)