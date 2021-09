Reddito cittadinanza: Rauti (Fd'I), Dadone chieda a Meloni come fare ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza di governo "non vuol sentirsi dire che la povertà non si sconfigge con il reddito di cittadinanza ma con politiche attive del lavoro e che, oltre a non creare lavoro, il reddito di cittadinanza produce soltanto dipendenza alla nullafacenza, all'assistenzialismo e lavoro nero". Lo afferma, in una nota, la vicepresidente vicaria di Fratelli d'Italia al Senato, Isabella Rauti. "Forse il ministro Dadone è convinta che basti farsi fotografare con i piedi sul tavolo del suo ufficio istituzionale per difendere poveri, deboli e malati, come fece in occasione della festa delle donne - sottolinea -. Infatti oltre a quel gesto, peraltro di cattivo gusto e fatto soltanto a beneficio dei social, non si hanno notizie di iniziative concrete portate avanti dalla Dadone. Piuttosto potrebbe chiedere consiglio proprio a Giorgia Meloni, che fu ministro della Gioventù nel 2006 con ben altri risultati. Allora la gioventù d'Italia potè contare davvero su un ministro delle politiche giovanili". (com)