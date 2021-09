Sicurezza: Rattà (capo Mobile Roma), lotta a ramificazioni 'ndrangheta ma anche mafie autoctone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il contrasto alla criminalità organizzata è al centro degli obiettivi della Squadra mobile di Roma, in continuità con il mio predecessore, Luigi Silipo, che conosco da anni e con cui ho collaborato in Calabria". Lo ha detto il nuovo capo della Squadra mobile di Roma, Francesco Rattà, durante la conferenza stampa di presentazione in Questura, in via di San Vitale a Roma, alla presenza del Questore Mario Della Cioppa. (Rer)