Speciale energia: Egitto, Al Sisi autorizza contratti per nuove esplorazioni nel Delta del Nilo

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ratificato una legge che autorizza il ministro del Petrolio a stipulare contratti con la holding egiziana del gas naturale (Egas), Sea Dragon Energy Inc e Ipr South Disouq Ltd, per ricercare e sfruttare gas e petrolio greggio nell'area terrestre di South Disouq "Sector-A" nel Delta del Nilo. Lo rende noto la Gazzetta ufficiale egiziana. La concessione di South Disouq comprende 1.275 chilometri quadrati di terreno nel Delta del Nilo in Egitto, e si stima che contenga potenzialmente riserve significative di gas. L'area si trova all'interno della direzione di Abu Madi Baltim, che attualmente comprende dieci scoperte, per 6.300 miliardi di piedi cubi di gas e 100 milioni di barili di idrocarburi liquidi. (Cae)