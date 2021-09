Speciale energia: a Tesla 1,1 miliardi di euro da governo tedesco per fabbrica Gruenheide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tesla riceverà dal governo tedesco 1,1 miliardi di euro in aiuti di Stato per la fabbrica di auto elettriche e relative batterie che sta realizzando a Gruenheide in Brandeburgo, presso Berlino. Il sussidio è attualmente oggetto di negoziato tra l'esecutivo federale e la Commissione europea, come riferisce il quotidiano “Der Tagesspiegel”. Tuttavia, il ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco ha comunicato che l'importo degli aiuti di Stato per Tesla non è ancora stato definito e una decisione è attesa tra ottobre e dicembre. Come ricorda il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, diversi Stati membri partecipano a due importanti progetti di comune interesse europeo (Ipcei) per lo sviluppo della produzione di batterie per auto elettriche nell'Ue. Tesla è parte del consorzio approvato a tal fine dalla Commissione europea all'inizio del 2021 e per cui è disponibile un totale di 2,9 miliardi di euro. La quantità di fondi che le aziende coinvolte alla fine ottengono dipende da quanto investono nei loro progetti e da quanti posti di lavoro devono essere creati o assicurati in questo modo. (Geb)