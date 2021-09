Speciale energia: Turchia, import Gnl in calo del 41,3 per cento nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le importazioni di gas naturale liquefatto (Gnl) effettuate dalla Turchia sono calate, nella prima metà del 2021, del 41,3 per cento su base annua, raggiungendo quota 6 miliardi di metri cubi nel periodo compreso tra gennaio e giugno. E’ quanto emerge da dati pubblicati dall’Autorità regolatrice per il mercato energetico (Epdk), citati dal quotidiano turco “Daily Sabah”. Il Gnl ha rappresentato nel periodo di riferimento circa il 20 per cento delle importazioni totali di gas naturale della Turchia, pari complessivamente a 30,3 miliardi di metri cubi, in aumento del 35,3 per cento su base annua prima di giugno. Nel primo semestre del 2020, il Gnl importato in Turchia ammontava complessivamente a 10,3 miliardi di metri cubi, circa il 45,7 per cento dei 22,5 miliardi totali di gas naturale acquistati da Ankara nel periodo in questione. Il calo è dovuto principalmente al forte aumento registrato sui mercati internazionali dal prezzo del Gnl, secondo quanto ha dichiarato all’agenzia di stampa turca “Anadolu” Ali Arif Akturk, membro del consiglio di amministrazione della compagnia Izmir Gaz. Il principale fornitore è stato in questi mesi l’Algeria, da cui Ankara ha importato 3,1 miliardi di metri cubi di Gnl; in calo gli acquisti dagli Stati Uniti, ridotti dell’11,5 per cento (a 1,8 miliardi di metri cubi), mentre la Nigeria ha fornito la quantità rimanente. Il Qatar, uno dei principali esportatori di gas verso la Turchia, non ha venduto alcun carico di Gnl alla Turchia nel primo semestre di quest’anno. (Tua)