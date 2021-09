Speciale energia: Algeria, gruppo Sonatrach migliora classifica governance risorse naturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo algerino Sonatrach ha registrato dei progressi nell'indice di governance delle risorse per l'anno 2020, pubblicata dal New York Institute of Natural Resources Management. La compagnia nordafricana ha aumentato di 18 punti il proprio risultato rispetto al 2017 grazie a una prestazione “considerata soddisfacente e positiva”, riferisce il sito web d’informazione algerino “Algerie Echo”. Il Natural Resource Governance Institute è un'organizzazione indipendente senza scopo di lucro e con sede a New York dedicata a migliorare la governance dei Paesi sulle loro risorse naturali, in particolare petrolio, gas e minerali, per promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo. L'indice di gestione delle risorse misura la qualità della gestione delle risorse dei Paesi pubblicando una classifica mondiale. L'indice viene realizzato tramite un sondaggio che coinvolge 150 esperti in 81 paesi. (Ala)