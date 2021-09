Speciale energia: Pakistan-Italia, Qureshi-Di Maio, ribadito impegno per Afghanistan e cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il contesto bilaterale, l’esponente del governo di Imran Khan ha sottolineato l’importanza che il Pakistan attribuisce ai rapporti con l’Italia e manifestato “la volontà di ampliare ulteriormente la cooperazione in tutti i campi”. Soddisfazione è stata espressa anche per la cooperazione tra i due Paesi nelle sedi multilaterali, a cominciare dalle Nazioni Unite, e anche nell’ambito delle relazioni con l’Unione europea. Di Maio è stato inviato a visitare il Pakistan per la Seconda revisione ministeriale nell’ambito del Piano di impegno strategico. Il titolare della Farnesina, continua la nota, ha ringraziato Islamabad per aver sostenuto gli sforzi di evacuazione dell’Italia e “rilevato l’importante ruolo del Pakistan a sostegno degli sforzi per la pace e la stabilità regionali”. Anche Di Maio ha espresso la volontà di rafforzare la cooperazione bilaterale “in diversi settori tra cui il commercio, gli investimenti, l’energia, l’istruzione superiore e gli scambi interpersonali”. (Inn)