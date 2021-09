Speciale energia: Libano, Onu annuncia nuovo stanziamento di 6 milioni di dollari per crisi carburante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coordinatrice umanitaria della Nazioni Unite per il Libano, Najat Rochdi, ha annunciato uno stanziamento di 6 milioni di dollari da parte del Fondo umanitario per il Libano (Lhf) per garantire la prosecuzione dei servizi sanitari essenziali durante la grave crisi del carburante in corso nel Paese dei cedri. Il contributo si aggiungerà ai 4 milioni di dollari stanziati dal Fondo centrale per la risposta alle emergenze (Cerf) a sostegno dei servizi idrici, il cui versamento è stato annunciato la settimana scorsa. L’annuncio giunge mentre il Libano è colpito da gravi carenze di energia elettrica e carburante, che minacciano servizi essenziali come assistenza sanitaria e forniture d’acqua, con 100 mila famiglie sull’orlo di una catastrofe umanitaria. I nuovi fondi dell’Lhf mirano a facilitare l’accesso a carburante per i fornitori di servizi sanitari salvavita, inclusi 246 centri di pronto soccorso, 554 dispensari e 65 ospedali, per garantirne il funzionamento nei prossimi tre mesi. “La crisi del carburante in corso ha portato difficoltà aggiuntive alle popolazioni vulnerabili che già soffrono per le gravi conseguenze delle crisi nel Paese. Con generosi contributi dai donatori, e a complemento dello stanziamento del Cerf, l’Lhf fornirà sostegno umanitario eccezionale a tempo determinato per garantire la prosecuzione dei servizi sanitari critici nel Paese per un massimo di tre mesi”, ha detto Rochdi. (Res)