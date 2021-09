Speciale energia: Messico, Lopez Obrador annuncia avvio processo ristrutturazione debito Pemex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società petrolifera messicana era finita al centro delle cronache per l'incendio occorso il 23 agosto in una sua piattaforma nel Golfo del Messico. L'incidente ha provocato cinque morti e due dispersi oltre ad una prolungata interruzione della produzione in una delle sue principali linee nell'area denominata Sonda de Campeche. In questo senso Pemex, ha annunciato la settimana scorsa di aver ripreso la produzione dopo oltre una settimana di sospensione. "I 125 pozzi che erano stati chiusi sono stati riabilitati. A causa di questo evento si registra una produzione differita di 1,6 milioni di barili", ha reso noto la società in un comunicato. Pemex ha precisato inoltre che "le attività per riprendere la produzione di petrolio" nel complesso Sonda de Campeche, di cui fa parte la piattaforma E-Ku-A2 dove si è registrato l'incidente il 22 agosto, "sono state svolte nel rispetto della politica e dei principi di sicurezza, salute e protezione ambientale (Sspa), senza incidenti che hanno colpito il personale o le strutture e senza danni all'ambiente". (Mec)