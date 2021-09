Vietnam-India: Covid, Hanoi chiede prestito d’emergenza di dieci milioni di dosi di vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Vietnam, Nguyyn Xuan Phuc, ha ricevuto ieri l’ambasciatore dell’India ad Hanoi, Pranay Verma, al quale ha trasmesso una richiesta al governo indiano di un “prestito di emergenza” di dieci milioni di dosi di vaccini contro il coronavirus. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Vietnam News Agency”. Il capo di Stato ha anche ringraziato il diplomatico per i generatori di ossigeno e le apparecchiature mediche inviati da Nuova Delhi e ha chiesto ulteriori forniture di attrezzature e farmaci. Il colloquio ha poi toccato altri temi della cooperazione bilaterale, estesa a numerosi settori, anche in vista del 50mo anniversario dell’istituzione delle relazioni diplomatiche, nel 2022, e in riferimento al Piano d’azione per la partnership strategica onnicomprensiva per il periodo 2021-23. (Fim)