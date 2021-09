Roma: controlli a San Lorenzo, un fermo e due denunciati per rapina nelle ultime ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono, senza sosta, i servizi predisposti dal Questore di Roma nel quartiere San Lorenzo, tesi a contrastare i reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti, senza trascurare il fenomeno della mala movida. Posti di controllo, servizi "Alto Impatto" e pattuglioni composti da agenti del commissariato San Lorenzo e della Squadra Mobile, Reparto Prevenzione Crimine, Unità del Reparto Mobile e pattuglie dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, presidiano l'intero quartiere, costantemente, sia in funzione di prevenzione dei reati, che in chiave repressiva. Non manca, tuttavia, l' attività info investigativa, successiva ed immediata a quella di prevenzione, che ha permesso agli stessi agenti del commissariato San Lorenzo di sottoporre a fermo il responsabile di una rapina avvenuta il 22 luglio scorso. R.M.T.N., è stato individuato dalla vittima che lo ha riconosciuto, dopo una ricognizione fotografica, come l'autore della rapina, nel corso della quale gli erano state strappate dal collo 2 catenine. (segue) (Rer)