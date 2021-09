Roma: controlli a San Lorenzo, un fermo e due denunciati per rapina nelle ultime ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre presente, poi, sul territorio, in particolare nelle zone della movida come San Lorenzo, ma anche negli altri quartieri della capitale e nelle periferie, gli agenti della Squadra Mobile di Roma che, nel corso delle loro specifiche attività, sono riusciti a individuare tempestivamente e denunciare 2 italiani di 40 e 46 anni, con precedenti di polizia, resisi responsabili, in concorso tra di loro, di rapina, danneggiamento e lesioni personali nei confronti del titolare di un bar di via dei Sabelli. In particolare, i due uomini, intorno alle 19:15 del 4 settembre scorso, dopo essere entrati nel locale, avevano picchiato e colpito al volto la vittima, procurandogli 25 giorni di prognosi per "trauma cranico, infrazione ossa nasali e contusioni multiple". Nella circostanza, avevano aggredito anche un parente dello stesso presente nel locale. Poi, minacciando di dar fuoco al locale, dopo aver prelevato del contante dalla cassa, avevano iniziato a distruggere tavolini e sedie. Da subito, sulle tracce dei due malviventi, gli agenti della VI Sezione della Squadra Mobile che, dopo nemmeno due ore, sono riusciti ad individuare e bloccare, proprio nei pressi del bar, i due soggetti. (Rer)