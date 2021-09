Genova: spaccio di droga, arrestato 65enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Genova Sampierdarena, nel corso di un servizio antidroga, hanno tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, un 65enne di origini algerine, pregiudicato senza fissa dimora. Secondo la ricostruzione, i militari, transitando in via Canepari, avrebbero notato il soggetto mentre cedeva una confezione contenente cocaina, in cambio di denaro. I militari sono intervenuti immediatamente, bloccando l'algerino che veniva trovato in possesso di oltre 400 euro, provento dell’illecita attività. L’acquirente, un 50enne genovese, sarà segnalato alla Prefettura come assuntore. Il responsabile è ora in attesa di essere processato con rito direttissimo. (Ren)