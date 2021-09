Scuola: Bianchi, il 13 settembre riapre con tutti i docenti in cattedra, estendere i test salivari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro si è poi soffermato sul capitolo delle risorse finanziarie. “Siamo in fase di negoziazione dei nuovi fondi europei – ha affermato -. Abbiamo massicciamente investito, abbiamo utilizzato tutti i fondi europei che erano a nostra disposizione e abbiamo indotto tutti gli enti locali a utilizzare tutti i fondi europei. Noi siamo già in una fase di nuova negoziazione dei fondi, abbiamo già negoziato i fondi Pon per quanto riguarda il ministero e dai 2,7 miliardi dell’anno scorso siamo passati a 3,8 miliardi a questo giro: un miliardo in più per la scuola”. Secondo Bianchi, però, questi fondi vanno usati in modo più razionale. “E’ necessaria la riforma del dimensionamento degli istituti, è un tema che riguarda la numerosità – ha osservato -. Le classi pollaio sono il 2,9 per cento del totale, concentrato negli istituti tecnici professionali delle grandi periferie urbane. E’ lì che dobbiamo agire e stiamo agendo, con azioni mirate, basta interventi a pioggia, mettiamo le risorse dove servono”. (segue) (Rin)