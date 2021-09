Scuola: Bianchi, il 13 settembre riapre con tutti i docenti in cattedra, estendere i test salivari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispondendo alle domande dei parlamentari, Bianchi ha poi ribadito la sua posizione. “La scuola deve rimanere aperta, ma dobbiamo evitare che ci siano delle condizioni di contagio diffuse – ha detto -. Abbiamo un piano strutturale per affrontare le emergenze". In pratica, "laddove ci fosse una necessità di quarantena, riguarda il singolo istituto e non è più possibile, come in passato, che il presidente della Regione o il sindaco possa estendere la condizione alla regione o al comune - ha spiegato -. Isoleremo il cluster, vedremo la gravità con l'autorità sanitaria, lo limiteremo e per le quarantene sentiremo il parere del Comitato tecnico scientifico e delle autorità sanitarie". Per le mascherine in classe, invece, il ministro, ha assicurato che si sta “ragionando sulle linee guida". Il decreto legge entrato in vigore il 6 agosto scorso prevede infatti la possibilità di abbassare le mascherine in classe, nel caso in cui tutti gli studenti siano vaccinati. "Quando sarà l'ora accompagneremo il preside nella gestione di queste situazioni, nessun dirigente scolastico sarà abbandonato", ha garantito. Infine, Bianchi ha auspicato l’estensione dei test salivari per contenere i contagi di Covid. "Credo che siano la via e vanno estesi al di là delle scuole sentinella. Ma è la materia di Figliuolo e mi permetto solo di ringraziarlo”, ha concluso. (Rin)