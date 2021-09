© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Molti romani avrebbero voluto che mi candidassi. Dico a quei romani di fidarsi di me perché siamo sicuri che abbiamo fatto la scelta migliore per Roma". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in occasione della presentazione della lista del suo partito a sostegno del candidato del centrodestra, Enrico Michetti.(Rer)