Afghanistan: Di Maio, conclusa fase emergenziale, ora pianificazione e gestione crisi

- Dopo la prima fase della crisi in Afghanistan, quella emergenziale, in cui la priorità sono state le evacuazioni, abbiamo avviato ora una fase nuova, di pianificazione e gestione della crisi. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, durante l’informativa di oggi in Senato sulla situazione in Afghanistan. “Una settimana fa si è chiusa la prima fase, quella emergenziale, in risposta ad un succedersi degli eventi ben più rapido di quanto l’intera comunità internazionale avesse previsto. La priorità è stata l'evacuazione”, ha detto il ministro. “Nel giro di pochi giorni abbiamo messo in salvo e trasferito in Italia 5.011 persone, di cui 4.890 afgani (più della metà, donne e bambini), tra quanti hanno collaborato con le istituzioni italiane e appartengono a categorie vulnerabili”, ha detto, ribadendo “il successo di un’operazione condotta contro il tempo e in condizioni estreme”. Conclusa l’emergenza, “abbiamo ora avviato una fase nuova, di pianificazione e gestione della crisi”, ha proseguito il ministro. “L’Italia continuerà ad aiutare gli afgani che intendano lasciare il Paese e ne abbiano titolo. Le operazioni dovranno naturalmente essere condotte in modo diverso, data la partenza definitiva dei contingenti militari e la chiusura, allo stato attuale, della nostra ambasciata a Kabul. Ci stiamo muovendo su più fronti”, ha proseguito. “Da un lato, lavoriamo con i Paesi che collaboreranno per la futura gestione dell’aeroporto di Kabul, in particolare Qatar e Turchia. Il ministro degli Esteri qatarino mi ha aggiornato sull’assistenza tecnica fornita per il ripristino dell’operatività dello scalo. Già da qualche giorno sono stati riavviati i voli interni. Il ministro si è anche mostrato fiducioso sul ripristino delle condizioni di sicurezza dell’aeroporto”, ha aggiunto. “Dall’altro lato, stiamo interagendo con i Paesi limitrofi per l’individuazione di percorsi umanitari, che consentano l’espatrio per quanti arrivano dall’Afghanistan via terra”, ha sottolineato. (Res)