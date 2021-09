Afghanistan: Cremlino, Russia non ha ancora assunto decisioni sul riconoscimento dei talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non ha ancora preso alcuna decisione sul riconoscimento del movimento dei talebani, saliti al potere in Afghanistan. Mosca sta cercando di capire come le dichiarazioni dei talebani potranno trovare conferma in azioni concrete. Lo ha annunciato questa mattina il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Sapete che finora non sono state prese decisioni sul riconoscimento dei talebani, ciò è correlato alle loro azioni future. Inoltre sapete anche che stiamo monitorando molto attentamente tutto ciò che accade in Afghanistan", ha affermato il portavoce del Cremlino. (Rum)